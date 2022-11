mom-shaming: Hilaria Baldwin, critiquée pour avoir eu une mère porteuse

Pas de différence avec ses autres enfants

Mariée à Alec Baldwin, 64 ans, depuis 2012, elle a ajouté: «Je ne fais pas de différence entre ma fille née d’une mère porteuse et les six autres enfants que j’ai portés.» La professeure de yoga de 38 ans a raconté avoir choisi de faire appel à une mère porteuse pour accueillir Lucia après deux fausses couches en 2019. Si, pour elle, il «existe de nombreuses façons différentes de devenir parent», sa décision lui avait valu de se sentir stigmatisée: «L’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas tout de suite parlé de cela est le regard des gens. Beaucoup n’étaient pas gentils à ce sujet, certains remettaient en cause même l’existence de ma fille. Ces jugements m’ont rendue tellement triste. J’en ai beaucoup pleuré.»