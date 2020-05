Etats-Unis

Hillary Clinton annonce son soutien à Joe Biden

L'ex-candidate à la présidentielle espère que les Américains aient un leader qui «place les faits avant la fiction» et qui soit rassembleur.

«Un vrai président»

«Pensez juste à la différence que cela ferait en ce moment si nous avions un président qui non seulement écoutait la science, plaçait les faits avant la fiction, mais aussi nous rassemblait», a déclaré Hillary Clinton. «Pensez à ce que cela ferait si nous avions un vrai président et pas juste quelqu'un qui en joue un à la télévision», a-t-elle renchéri en direction de Donald Trump, ex-star d'une émission de téléréalité.

Elle a éreinté le président républicain en appelant à élire Joe Biden, «son ami», le 3 novembre pour «mettre fin au mépris, non seulement des valeurs américaines mais des institutions américaines, de l'État de droit, et de tellement d'autres choses qui sont en jeu, à cause de son occupant actuel».

«J'aimerais que vous soyez président en ce moment», a-t-elle confié à Joe Biden, qui était le vice-président de Barack Obama (2009-2017) lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine (2009-2013) puis pendant sa campagne présidentielle. «Je pense que de la tragédie de la pandémie, et de la perte des vies, des revenus, et de toutes les souffrances que nous traversons, naîtra un moment de prise de conscience», a avancé Hillary Clinton. «Et c'est ce qui sera sur le bulletin de vote lors de cette élection: pour quel type d'Amérique voteront les gens?»

Accusation d'agression sexuelle

Il y a un an, Tara Reade avait accusé, avec d'autres femmes, Joe Biden de gestes qu'elles jugeaient gênants mais ne relevaient pas d'une agression sexuelle. De nombreux républicains, mais aussi d'anciens membres de l'équipe de l'ex-candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders, accusent les grands médias et les démocrates de ne pas assez faire écho à ces accusations.

Concentré d'«establishment»

Le chef de campagne de Donald Trump, Brad Parscale a d'autre part dénoncé le concentré d'«establishment» selon lui incarné par l'union de Joe Biden et Hillary Clinton. «Donald Trump l'a battue une fois et maintenant il battra le candidat qu'elle a choisi», a-t-il tweeté.

Joe Biden ne sera officiellement désigné candidat démocrate que lors de la convention du parti, repoussée au mois d'août à cause du coronavirus. Plus de 2500 élus et personnalités se sont déjà ralliés à sa candidature, selon son équipe, avec en tête d'affiche Barack Obama et deux de ses grands anciens rivaux progressistes, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren.