Hillary Vanderosieren défigurée après un accident à la piscine

Comme toute influenceuse qui se respecte, Hillary Vanderosieren partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Mercredi 13 septembre 2023, la Française de 31 ans a ainsi raconté en plusieurs stories Instagram qu’elle avait été victime d’un accident qui l’avait défigurée. «Il faut que je vous explique ce soir ce qu’il s’est passé à la piscine. Ça m’a foutu en l’air ma journée. Pour une fois, je n’ai pas pleuré mais attention mon cœur était en miettes. J’étais trop mal. Je vous explique ce soir», a commencé la maman de Milo (3 ans) et Matteo (1 an) . Après avoir posté plusieurs vidéos d’essayage de tenue dans lesquelles elle ne dévoilait pas son visage, celle qui a fait un malaise en 2022 a finalement révélé qu’elle s’était cassé deux dents en tournant une vidéo.

La candidate de téléréalité a d’abord partagé la vidéo de son accident. Sur les images, on la voit faire un plongeon dans une piscine, mais son visage semble taper contre le fond du bassin. D’ailleurs, quand elle remonte à la surface, Hillary se tient le bas du visage. «Les amis, il vient de se passer un truc de fou. Je me suis éclatée la lèvre et les dents. Je me suis cassé les dents. Je me suis clairement éclaté les dents. C’est une catastrophe», explique-t-elle, tout en cachant sa bouche, dans deux autres vidéos.