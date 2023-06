Hilona et Paul-André donnent une seconde chance à leur amour

Aujourd’hui, Hilona a choisi de pardonner l’infidélité de celui qu’elle appelle son âme sœur. En légende de trois photos les montrant tous les deux, elle a écrit: Nous recommençons à zéro et une vie magnifique nous attend. Dans la vie, peu importe ce qui cause votre séparation, la seule chose qui compte, c’est de savoir si vous êtes capables de pardonner et si la personne en face le mérite. Je pensais en être incapable, je pensais que jamais nous ne nous retrouverions et pourtant, le temps a fait que j’ai réalisé que sans lui, la vie n’a pas le même goût et je ne veux plus jamais avoir à vivre une seconde sans ses bras.»