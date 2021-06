France : Hilona Gos et Julien Bert: c’est (encore) fini

Les candidats de téléréalité, qui s’étaient remis en couple il y a quelques mois, se sont de nouveau séparés.

Après une rupture et une réconciliation, Hilona Gos (25 ans) et Julien Bert (29 ans) ont décidé de rompre une nouvelle fois. La nouvelle a été annoncée par le Stéphanois dans sa story Instagram. «Voilà les petits loustiques, c’est terminé avec Hilona, c’est une nouvelle vie qui s’offre à moi, c’est la vie et c’est mieux comme ça», a-t-il écrit.