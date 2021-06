Football - Hilton met un terme à sa carrière à 43 ans

Le temps semblait ne pas avoir de prise sur lui. Année après année, Vitorino Hilton repoussait les limites de sa carrière grâce à une hygiène de vie et un dévouement à son sport hors du commun. On avait fini par s’habituer à sa présence ininterrompue sur les pelouses françaises, mais la saison qui vient de s’achever constituait bel et bien sa «dernière danse».