Ski alpin – Hintermann met tout le monde d’accord lors du dernier entraînement

Niels Hintermann se sent bien dans les Alpes italiennes. Le Zurichois de 25 ans, qui s’est offert son premier podium dans la discipline avant les fêtes à Val Gardena, a survolé lundi le second entraînement de la descente de Bormio. Sixième lors du premier essai dominical, Hintermann s’est imposé avec plus de 1,5 seconde d’avance sur l’Autrichien Daniel Hemetsberger (+1’’53) et le Nidwaldien Marco Odermatt (+1’’53). De bon augure avant la course qui aura lieu mardi (11h30).