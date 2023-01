Ski alpin: Hintermann voit la vie en rose, Odermatt en noir

Cela a permis à l’Italien Florian Schieder (27 ans), qui n’avait jamais fait mieux que 13e en Coupe du monde, de prendre la lumière avec son dossard 43 en s’intercalant entre Kriechmayr (1er) et Hintermann (3e). «L’attente a été longue, je suis heureux que tout se soit aligné pour ce podium et je vais désormais tout faire pour être d’attaque demain, a confié le Zurichois, auteur de son 6e podium dans la discipline. C’est un rêve de signer un podium sur la Streif!»

Et la meilleure visibilité a aussi souri aux Romands. Après son exploit il y a une semaine sur le Lauberhorn, Alexis Monney a décroché un excellent 11e rang pour sa deuxième Streif. «C’est assez fou de faire un tel résultat ici, a relevé un peu étonné de son nouveau coup le Fribourgeois. On a eu un peu de chance avec la météo, après j’ai montré du bon ski. La confiance est là, je me pose moins de questions au départ et tout s’enchaîne. C’est incroyable! Si demain je me rate, ce n’est pas trop grave. Je suis jeune, j’espère avoir encore quelques années devant moi.»

Odermatt blessé au genou gauche

«Sincèrement, c’est la 10e descente dans ma carrière et j’apprends encore, donc je suis très heureux car je sais que j’ai encore du potentiel, a lâché le Bagnard avec un sourire communicatif. Avec les retraites de Mauro (Caviezel) et Beat (Feuz), il reste une place, ça va se jouer entre Alexis et moi. Mais voilà je ne me mets pas de pression. Je vais déjà essayer de corriger mes erreurs pour la deuxième descente de samedi. Et être le plus frais possible.»