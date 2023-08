Hippisme: Départ idéal pour les Suisses

Qui va à la chasse peut perdre plus de places qu’en gagner et l’équipe de Suisse peut être ravie de sa performance d’ensemble lors de l’ouverture de ces 37 es championnats d’Europe de saut d’obstacles. Le quatuor helvétique est 2 e un souffle derrière la Suède et presque une barre devant l’Allemagne, 3 e .

Tenante du titre collectif, la Suisse est en mesure de défendre son bien. Et pour l’un des trois sésames olympiques restants pour Paris 2024, elle distance déjà l’Autriche, 5 e , l’Italie, 6 e , et le Danemark, 7 e , même si la route est encore longue jusqu’à vendredi.

Fuchs et Guerdat dans le top 4

Départ idéal aussi pour Steve Guerdat, 4e avec sa belle et prometteuse «Dynamix de Belhème», placé un rien derrière l’Allemand Weishaupt et devant le Français Epaillard, 5e, et le No 1 mondial Henrik von Eckermann, 6e, les plus rapides de tous, mais avec une faute.