Hippisme: La Suède triomphe, la Suisse souffre

Steve Guerdat et «Dynamix de Belhème» restent en course pour l’individuel à Milan. IMAGO/Bildbyran

Les cavaliers suisses avaient deux objectifs principaux en venant ici à Milan pour les championnats d’Europe de saut d’obstacles, défendre leur titre continental par équipe, acquis de haute lutte en 2021 à Riesenbeck, et obtenir un sésame pour les JO de Paris 2024.

C’est cet objectif minimal qu’ils ont atteint, en se plaçant 6es, derrière de bien surprenants Autrichiens, en bronze, et de non moins épatants Espagnols, 5es. Il y avait trois tickets olympiques et les Helvètes obtiennent le troisième aux dépens des Italiens: un grand ouf de soulagement!

Assez loin du compte

En revanche, l’équipe de Michel Sorg et Thomas Fuchs manque le podium pour une faute de trop, l’argent des Irlandais pour deux fautes et le titre des Suédois pour beaucoup plus: quatre barres et des poussières. C’est beaucoup, mais logique quand on ne sort qu’un sans-faute hier et un aujourd’hui, chaque fois signé Steve Guerdat.

Ce vendredi, il y a eu deux barres, sur deux gros oxers, de la part de Bryan Balsiger et «Dubaï du Bois Pinchet», épatants jusque-là, deux barres aussi de la part de Martin Fuchs et «Leone Jei», sur deux verticaux apparemment anodins pour un cheval aussi aérien. Et trois fautes pour Edouard Schmitz et «Gamin», qui avaient pourtant mieux commencé leur dernier parcours. La fatigue? Le voyage à Dublin était-il de trop?

Steve Guerdat idéalement placé

À l’inverse, «Dynamix de Belhème», ménagée et préparée pour cet événement, semble plus fringante et fraîche à chacune de ses apparitions. Trois parcours, trois sans-faute et la 2e place au classement provisoire individuel pour Steve Guerdat avant les deux dernières manches, dimanche dès 12h.