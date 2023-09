Hippisme: Première pour Steve Guerdat, champion d’Europe!

Steve Guerdat et sa magnifique jument Dynamix de Belheme ont été impressionnants durant toute la semaine à Milan.

Chef de l’équipe de Suisse, Michel Sorg avait un bon pressentiment avant cette dernière épreuve des championnats d’Europe, ce dimanche à Milan. Il le savait, le sentait, que Steve Guerdat, ce grand compétiteur, allait lui rendre le sourire après une décevante sixième place par équipe vendredi. «Quand on voit sa jument si extraordinaire, ce phénomène, avec sur son dos un autre phénomène, on est tous derrière lui!» s’exclamait le boss quelques heures avant cette finale.

Le troisième Suisse

Tous ses coéquipiers, Martin Fuchs en tête, mais aussi Edouard Schmitz et Bryan Balsiger, ont tous vibré avec leur camarade de Bassecourt. Parti en dernière position avec toute la pression sur ses épaules, Steve Guerdat, qui avait encore réalisé un quatrième sans faute lors de la première manche, n’a pas craqué. Avec cette finesse dans son équitation qui le caractérise et sa fantastique jument «Dynamix de Belheme», qui n’aura donc pas fait tomber une seule barre de la semaine, le Jurassien est allé cueillir en Lombardie, comme un grand champion qu’il est assurément, le titre européen individuel qui manquait à son palmarès après cinq médailles par équipe, son sacre olympique et une médaille de bronze au Mondial 2018.