Hippisme: Steve Guerdat deuxième à Vérone

Steve Guerdat et «Venard de Cerisy» ont brillé dimanche à Vérone.

«Je suis très fier de mon cheval et de notre victoire, mais je tire aussi mon chapeau à Steve Guerdat, qui a bien failli gagner malgré de fortes douleurs au dos!», a avoué avec classe le Britannique Ben Maher, le champion olympique de Tokyo, vainqueur de l’étape Coupe du monde de Vérone (160 cm) avec quinze petits centièmes de marge sur le Suisse.

Steve Guerdat ne voulait, lui, pas s’épancher sur ses maux – un torticolis depuis deux jours, des douleurs au dos «à vous couper le souffle» après le parcours initial –, même s’il avait craint de ne pouvoir s’élancer sur le barrage. «Je veux surtout me réjouir de la grande forme de «Venard de Cerisy», qui a encore tout donné aujourd’hui. C’était son premier indoor et je ne pensais pas qu’il serait si vite dans le bain».

Depuis juin, «Venard de Cerisy» (14 ans) ne fait qu’un concours par mois, et ce n’est que le dixième de l’année, mais il enchaîne les doubles sans-faute et les performances de choix, que ce soit en Coupe des Nations ou en Grand Prix. Le fait d’être (encore) moins sollicité depuis qu’il n’est plus que la doublure de «Dynamix de Belhème», sa copine d’écurie championne d’Europe, lui convient à merveille. Au CHI de Genève (6 au 10 décembre), vu les quatre grosses épreuves au programme (finale du Top 10), ces deux cracks ne seront pas de trop.