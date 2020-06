Algérie

«Hirak»: nouvelles manifestations, arrestations et condamnations d’opposants

Le mouvement populaire antirégime, le «Hirak», réclame la libération de trois militants, arrêtés vendredi lors d’une tentative de meeting de soutien aux détenus d’opinion.

«Le procès de Merzoug Touati, Yanis Adjila et Amar Beri a été reporté au 1er juillet et la liberté provisoire refusée», a déclaré à l’AFP Saïd Salhi, vice-président de Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH).

Deux manifestations de soutien, rassemblant des centaines de sympathisants et relayées sur les réseaux sociaux, se sont déroulées dans le calme à Béjaïa (nord-est), grande ville de Kabylie, l’une devant le tribunal et l’autre dans le centre-ville.

Les trois accusés ont été arrêtés vendredi lors d’une tentative de meeting de soutien aux détenus d’opinion, rapidement réprimée par la police. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour «incitation à attroupement non armé», «publication pouvant porter atteinte à l’intérêt national» et «mise en danger de la vie d’autrui durant la période du confinement».

Amar Beri est également poursuivi pour «atteinte à la personne du président de la République» et «outrage à corps constitué». Ancien détenu, Merzoug Touati est un blogueur et journaliste du média de gauche L’Avant-Garde Algérie, un site en ligne bloqué dans le pays. Yanis Adjila est un militant des droits humains et Amar Beri un militant du «Hirak».