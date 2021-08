Japon : Hiroshima commémore les 76 ans de la bombe en plein JO

Une cérémonie sans public s’est tenue vendredi à Hiroshima pour commémorer les 76 ans de la bombe atomique. Mais aux JO, il n’y aura pas de minute de silence.

Des survivants, des proches et une poignée seulement de dignitaires étrangers ont assisté à la cérémonie matinale à Hiroshima (ouest du Japon) pour honorer les victimes et appeler à la paix dans le monde. En raison de la persistance de la pandémie de coronavirus, le grand public a été exclu de la cérémonie, comme en 2020, mais a pu la suivre sur internet.

Les participants, masqués et souvent vêtus de noir, ont observé une minute de silence à 08 h 15 précises (jeudi 23 h 15 GMT), heure à laquelle la bombe atomique américaine a été larguée sur la ville 76 ans plus tôt.

140’000 morts

Thomas Bach s’est rendu le 16 juillet à Hiroshima pour marquer le début de la traditionnelle «trêve olympique», censée garantir la suspension des hostilités dans le monde pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Il a déposé une gerbe de fleurs devant le cénotaphe pour les victimes de la bombe A, visité le musée du Mémorial pour la paix et s’est entretenu avec un survivant du bombardement. Thomas Bach a alors déclaré que les JO de Tokyo seraient une «lueur d’espoir» pour un avenir meilleur et plus pacifique.