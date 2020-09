Cyclisme : Hirschi décroche le bronze aux Mondiaux

Le Français Julian Alaphilippe a été le plus fort sur le circuit italien d’Imola ce dimanche. Le Bernois a pris la troisième place derrière Wout van Aert.

Julian Alaphilippe (au centre) a remporté le titre mondial devant le Belge Wout van Aert (à gauche) et le Bernois Marc Hirschi.

Marc Hirschi a rapporté une troisième médaille à la Suisse dans ces championnats du monde 2020. Le Bernois a pris la troisième place sur la course en ligne dimanche. Il a devancé de quelques centimètres le Polonais Michal Kwiatkowski au sprint. Dans le final, le Français Julian Alaphilippe s’est envolé vers le titre mondial. Le Belge Wout van Aert a réglé le groupe des poursuivants pour prendre la deuxième place.

Le Bernois Marc Hirschi, qui faisait partie des favoris, a parfaitement répondu présent sur les routes d’Émilie-Romagne. Si ses équipiers ont fait le boulot en début de course mais ont ensuite peu à peu été lâchés, le Bernois a réussi à s’accrocher dans le groupe de tête lorsque les coureurs français ont accéléré le rythme à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée.

Placé dans le groupe des poursuivants avec d’autres gros noms (Fuglsang, Van Aert, Roglic, Kwiatkowski) la révélation du dernier Tour de France n’a rien pu faire face à la puissance du Belge Wout van Aert au sprint. Mais le coureur de 22 ans s’est arraché pour sauver l’essentiel, soit une médaille de bronze devant le Polonais Michal Kwiatkowski. Hirschi imite le Thurgovien Stefan Küng, qui avait gagné le même métal sur la course en ligne il y a un an.

Julian Alaphilippe est le premier Français à décrocher le titre mondial depuis Laurent Brochard en 1997. Il a porté son attaque en haut de la dernière ascension, à moins de 12 kilomètres de l’arrivée pour s’imposer en solitaire, sur l’autodrome Enzo et Dino Ferrari, avec 24 secondes d’avance sur ses premiers poursuivants.

Pogacar met le feu aux poudres

La course a commencé à se décanter à 70 kilomètres de l’arrivée quand le forcing de l’équipe de France (Pacher, Peters, Elissonde), venant après le travail d’usure de la Suisse et du Danemark, a mis fin à l’échappée initiale (Koch et Traeen pour derniers rescapés).