Marc Hirschi (22 ans) est le leader suisse et l’un des favoris de la course en ligne des Mondiaux d’Imola.

C’est avec un maillot de favori (avec notamment le Belge Wout Van Aert ou le Français Julian Alaphilippe) parfaitement moulé au corps que Marc Hirschi va s’élancer dimanche dans la course en ligne des Mondiaux d’Imola. Le sélectionneur suisse Marcello Albasini a construit une équipe expérimentée autour de son prodige de 22 ans, arrivé vendredi en Italie après une journée de repos (lundi) et quelques séances (de 4 heures) sur le vélo les autres jours.

«C’est un peu spécial de me retrouver leader si jeune et d’avoir de tels routiniers qui vont être à mon service, a confié vendredi soir le Suisse, lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par Swiss Cycling. C’est une grande motivation et aussi une certaine fierté.»

Héroïque sur son premier Tour de France qu’il a bouclé avec le titre de coureur le plus combatif, Hirschi a gagné la 12e étape en solitaire et s’est plusieurs fois montré à l’avant de la course. «Je ne m’attendais pas à autant briller et ça me semblait déjà assez fou de rejoindre l’arrivée sur les Champs-Elysées, avoue modestement le poulain de Cancellara. Je ne vais jamais oublier le repas du dimanche soir avec mon équipe qui était un moment très fort émotionnellement!»