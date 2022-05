Cyclisme : Hirt remporte la 16e étape, Carapaz perd du terrain en tête

Le Tchèque Jan Hirt a levé les bras sur la 16e étape du Tour d'Italie, la plus montagneuse de cette édition par son dénivelé. L’Équatorien Richard Carapaz reste maillot rose mais voit son avance se réduire.

Jan Hirt a décroché, à 31 ans, la plus belle victoire de sa carrière.

Jan Hirt (Intermarché) a remporté la 16e étape du Tour d'Italie, la plus montagneuse de cette édition par son dénivelé, mardi à Aprica. Le Tchèque a précédé de 7 secondes le Néerlandais Thymen Arensman après les 202 kilomètres de cette étape qui a franchi le Mortirolo. Agé de 31 ans, il a enlevé son plus grand succès, le cinquième de sa carrière. Il s'était classé deuxième en 2019 de l'étape du Giro qui était passé par le Mortirolo, escaladé par son versant nord. Hirt a conclu une échappée lancée dès la première des trois grandes ascensions du jour, à quelque 160 kilomètres de l'arrivée.

L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a gardé le maillot rose de leader à cinq jours du terme de ce Giro mais a vu son avance se réduire à 3 secondes sur l'Australien Jai Hindley. Carapaz et Hindley sont arrivés ensemble sur la ligne et ont disputé un sprint pour la bonification de 4 secondes, qui est revenue à l'Australien. Au classement provisoire, Carapaz compte 3 secondes d'avance sur Hindley et 34 secondes sur Almeida. Landa est pointé à 59’ secondes alors que l'Italien Vincenzo Nibali a progressé de la 8e à la 5e place, à 3’40’’ du maillot rose.