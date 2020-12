Série : «His Dark Materials» arrive (enfin) sur la RTS

La première saison de la série de fantasy coproduite par HBO et la BBC sera diffusée dès le 28 décembre 2020 sur RTS 1.

Les personnes ayant accès à OCS via MyCanal ont déjà eu la chance de découvrir «His Dark Materials: À la croisée des mondes», adaptation de la trilogie littéraire signée Philip Pullman. Pour les autres, cette coproduction entre la BBC et HBO lancée fin 2019 restait encore inédite. Grâce à la RTS, ce ne sera plus le cas.