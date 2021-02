Au Capital One Arena, le joueur de centre valaisan a patiné durant 14’52 avec l’équipe entraînée par Lindy Ruff et terminé la rencontre sur un différentiel neutre.

Une fois de plus, Jonas Siegenthaler a dû se contenter d’un rôle de surnuméraire avec les Capitals. Le défenseur zurichois n’a plus chaussé ses patins en championnat depuis le 4 février et n’a pris part qu’à six des 17 parties disputées par son club depuis le début de la saison 2021.