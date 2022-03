Hockey sur glace – Hischier et Fiala buteurs, mais perdants en NHL

Les New Jersey Devils se sont inclinés 3-1 sur la glace des New York Rangers. Hischier, aligné pendant 20’57’’ (différentiel: -1), a inscrit le seul but de son équipe (1-1 à la 14e minute). Il en est désormais à 16 buts et 21 assists cette saison. Son coéquipier Jonas Siegenthaler a pour sa part évolué pendant 20’38’’ (+1).