Hockey sur glace: Hischier et Kurashev buteurs en NHL

Nico Hischier a égalisé à 3-3 pour son équipe des New Jersey Devils sur la glace du Seattle Kraken. On jouait alors la 59e minute. Il s’agit du 250e point et du 99e but pour le Haut-Valaisan en NHL. Mais le Kraken a fait la différence après 1’10’’ en prolongation pour s’imposer 4-3. Hischier a été aligné pendant 19’03’’ (+2), son coéquipier Jonas Siegenthaler pendant 20’44’’ (+1).