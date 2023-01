L’attaquant haut-valaisan a inscrit un but et délivré un assist, tout comme l’ailier appenzellois. Mais New Jersey s’est imposé sur la glace de San Jose.

Hockey sur glace : Hischier et les Devils matent les Sharks de Meier en NHL

Nico Hischier s’est une nouvelle fois illustré. Getty Images via AFP

Le duel entre deux des meilleurs Suisses de NHL a tourné à l’avantage de Nico Hischier et des New Jersey Devils, vainqueurs 4-3 aux tirs au but sur la glace des San Jose Sharks de Timo Meier.

En face, Nico Hischier a également signé un but et un assist. Il a offert le 1-0 à Ryan Graves après seulement 29 secondes de jeu, et il a égalisé à 2-2 à 21e minute. Il a obtenu la troisième étoile du match. Jonas Siegenthaler a pour sa part patiné pendant 22’24’’ pour les Devils.

Un autre Suisse s’est illustré lundi soir, il s’agit de Roman Josi, qui a participé à la victoire de Nashville, face à Calgary (2-1) en ouvrant le score à la 9e minute. Il a obtenu la 3e étoile de la rencontre. Pour sa part, Nino Niederreiter est resté muet du côté des Predators.

Pius Suter et Detroit se sont inclinés 3-6 sur la glace du Colorado Avalanche (pour qui Denis Malgin, blessé, n’a pas été aligné). Enfin, Tim Berni et les Columbus Blue Jackets se sont inclinés 1-3 à domicile face aux New York Rangers.