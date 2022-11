Hockey sur glace : Hischier et les Devils ont repris leur marche en avant

New Jersey a remporté son huitième match consécutif à l’extérieur, vendredi à Buffalo. L’attaquant haut-valaisan a obtenu la deuxième étoile du match. De son côté, JJ Moser a marqué pour Arizona.

Stoppés à Toronto mercredi, les New Jersey Devils ont repris leur marche en avant. Ils se sont en effet imposés 3-1 sur la glace des Buffalo Sabres, récoltant ainsi leur huitième succès consécutif à l’extérieur et confortant leur deuxième place au classement de la Conférence Est.

Kevin Fiala et Timo Meier ont tous les deux signé un assist dans le choc qui opposait leur deux clubs, les Los Angeles Kings et les San Jose Sharks. Les Kings de Fiala ont eu le dernier mot sur la glace des Sharks (5-2).

J.J. Moser est le seul Suisse à avoir marqué vendredi. Il a inscrit le deuxième but pour les Arizona Coyotes, qui se sont inclinés aux tirs au but à Detroit. Les deux équipes avaient fini le match sur le score de 3-3. Du côté des Red Wings, Pius Suter a été aligné un peu plus de 8 minutes.