Hockey: Hischier et Siegenthaler buteurs et vainqueurs

New Jersey l’a donc emporté somme toute assez facilement et le doit pour beaucoup à ses deux jeunes Suisses. Nico Hischier a commencé sa soirée de travail par servir un caviar sur le 1-0 signé Zetterlund à la 18 e . Le Haut-Valaisan n’a ensuite eu besoin de personne pour inscrire le 2-0, d’un tir qui pouvait paraître anodin. Un but, le quatrième du Suisse en 2022-2023, que Merzlikins va sans doute éviter de revoir…

Jonas Siegenthaler a, quant à lui, mis un terme à un suspense qui n’était plus que relatif dans le Prudential Center de Newark. Le binational helvético-thaïlandais a inscrit son quatrième but en près de 200 parties de la meilleure ligue du monde, enfilant le 5-1 à la 44e. Il s’agit de sa première réussite en jeu de puissance dans sa carrière et sûrement, aussi, la plus facile. L’ancien des ZSC Lions n’avait en effet plus qu’à pousser le puck dans une cage béante.