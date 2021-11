Hockey sur glace – Hischier et Siegenthaler en feu avec les Devils

Nico Hischier et Jonas Siegenthaler étaient en feu pour les New Jersey Devils, mardi soir. L’attaquant haut-valaisan (14’51’’ de temps de jeu/différentiel neutre) a marqué un but et délivré un assist, alors que le défenseur zurichois (18’54’’/+ 1) s’est fait l’auteur de deux mentions d’aide. Sur leur glace, à Newark, les Devils ont battu les Florida Panthers 7-3.