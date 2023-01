Hockey: Hischier mène New Jersey à la victoire à Detroit

Seuls trois matches étaient à l'affiche, dans la nuit de mercredi à jeudi, en NHL. Ça n'a pas empêché des Suisses de briller, enfin surtout ceux alignés par Lindy Ruff, dans les rangs des New Jersey Devils, l'une des places fortes de la meilleure Ligue du monde cette saison. Les joueurs de Newark sont actuellement deuxièmes de la Division Métropolitaine et foncent vers les play-off.

Mercredi soir, en déplacement dans la Little Caesars Arena de Detroit, les New-Jersiais n'ont laissé aucune chance à Pius Suter (14'27 de temps de glace, un seul tir au but et -2 de plus/minus) et compagnie. Ils ont méthodiquement dominé leurs adversaires et Hischier a montré la voie dès le deuxième tiers-temps. Le Valaisan a préparé le 0-1 de Dougie Hamilton à la 20e, avant de planter lui-même le 0-2 à la 37e, sur un service d'Hamilton.