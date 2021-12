Hockey sur glace - Hischier participe au festival de buts à Winnipeg

Nico Hischier: un but, mais une large défaite.

Troisième revers consécutif pour New Jersey en NHL. Dans la nuit de vendredi à samedi, Nico Hischier et ses coéquipiers ont subi une large défaite (8-4) sur la glace de Winnipeg au terme d’une partie au scénario improbable. Menés 3-0 après moins de 10 minutes, les Devils ont renversé les Jets en début de deuxième période (3-4, 22e), avant de sombrer en fin de rencontre et d’encaisser cinq nouvelles réussites.