Le soir de l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017, seule dans sa chambre, une étudiante californienne, Katie Sones, a créé sa marque de make-up, Lipslu t , ce qui signifie «lèvres de salope». L’idée consistait à récupérer et à désamorcer le discours sexiste du 45e président des États-Unis en joignant deux mondes qui jusque-là semblaient très éloignés: la cosmétique et la politique.

Le produit phare du label est un gloss rose, F*ck Trump. 50% des bénéfices de la vente des produits Lipslut sont reversés à des organisations attaquées par l ’actuel locataire de la Maison-Blanche dont Black Lives Matter. Près de 4 ans après sa création, la marque s’est naturellement engagée dans la campagne en soutenant financièrement des promoteurs de la démocratie: When We All Vote, l’Union américaine pour les libertés civile s , le Brennan Center for Justice et la faculté de droit de l’Université de New York.