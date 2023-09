Les femmes médecins suisses, de pionnières à grandes oubliées

«La quasi-totalité des premières femmes médecins au monde avant la Première Guerre mondiale ont été formées prioritairement en Suisse, puis en France.» Pourtant, paradoxalement, le rôle des femmes dans la médecine suisse reste peu connu. C’est l’angle mort que l’étude «La médecine féminine. Une histoire des premières femmes médecins et de leur contribution à l’innovation médicale entre la Suisse francophone et la France, 1867-1939» (abrégée MEDIF) tentera de combler.

Les femmes suisses, ces pionnières

Dès 1860, les bancs des universités suisses et françaises ont été les premiers à accueillir des femmes. En 1906, 70% des étudiants en médecine étaient des femmes en Suisse. Pourquoi un tel engouement? Selon la Dre Aude Fauvel, les femmes de l’époque pensaient y être plus acceptées qu’ailleurs. «Dans les préjugés de l’époque, il était en effet considéré que c’était dans leur nature de prendre soin des autres.» Mais les universités d’Europe ne l’entendaient pas de cette oreille, les femmes n’y ont pas été acceptées, elles sont donc venues s’instruire en Suisse et en France. Mais cet âge d’or de la médecine féminine n’a duré qu’un temps, après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes médecins ne sont ni plus nombreuses ni mieux traitées qu’ailleurs.