Football: Histoire, symbole et tactique: une finale de Coupe de Suisse qui promet

Après avoir juré devant l’éternel qu’aucun contact entre lui et le Lausanne-Sport n’était établi, Uli Forte a grincé des dents. Rien à voir avec le match nul que son Yverdon Sport venait de concéder à Neuchâtel, ni même avec les rumeurs qui l’envoient remplacer Alain Casanova à la Tuilière. Non, dans les couloirs de la Maladière mardi, le technicien a pris un air peu sûr de lui lorsque le sujet de la finale de la Coupe de Suisse est apparu. «Je crains pour Saint-Gall», a grimacé l’ancien coach des Brodeurs (2008-2011). «Je les vois se ruer à l’attaque, prendre le mur qu’aura dressé Lugano et se faire avoir derrière.» Le scénario qu’Yverdon n’était pas parvenu à esquisser en demi-finale.

Les Tessinois ont employé leurs deux dernières sorties en Super League pour parfaire le changement. Comme pour mieux se distancer des deux valises encombrantes qu’ils trainent: ces deux défaites en 2022 face au rival vert, sans marquer le moindre but (0-2 et 3-0). «Réduire les espaces en défense, empêcher Jérémy Guillemenot et Kwadwo Duah de prendre la profondeur, bref déranger le plan établi: c’est tout leur défi.»

L’éternité prendra fin

Maurizio Jacobacci (à g.) et Giorgio Contini en avril 2021, lorsque le premier dirigeait Lugano et le second Lausanne-Sport.

Maurizio Jacobacci y ajoute même des notes poétiques. «Le Wankdorf sera magnifique. Du vert et du blanc d’un côté. De noir et du blanc de l’autre. Ce sera quelque chose à voir.» Lui tient déjà son billet, VIP, pour ne rien manquer des débats. Par le cœur, il sera plus noir que vert. «Je garde des souvenirs merveilleux de mes deux ans à Lugano. Et puis, il me reste des liens très affectueux avec le staff et les joueurs.» Autrement dit, il fera un peu partie des 10’000 Tessinois attendus en infériorité numérique à Berne. «Comme quoi, quand il y a un enjeu d’importance, ils savent se mobiliser.» Référence à la terrible moyenne du Cornaredo, et ses moins de 3’000 spectateurs par match.