Cryptomonnaie : Historique: le bitcoin approche des 20’000 dollars

La cryptomonnaie dépasse son sommet historique et avoisine les 19’700 dollars pour la première fois depuis 11 ans.

Le bitcoin s’inscrit en hausse de 175% depuis le début de l’année, avec une envolée de plus de 40% depuis le 21 octobre, date à laquelle Paypal a annoncé lancer un service d’achat, de vente, et de paiement par cryptomonnaies.

Le prix du bitcoin, première cryptomonnaie décentralisée, dépasse lundi les 19’700 dollars pour la première fois depuis sa création il y a 11 ans, dopé par son utilisation de plus en plus répandue et par l’appétit du risque des marchés.

Le bitcoin s’inscrit en hausse de 175% depuis le début de l’année, avec une envolée de plus de 40% depuis le 21 octobre, quand le géant des paiements en ligne Paypal a annoncé lancer un service d’achat, de vente, et de paiement par cryptomonnaies. «Nous avançons en terre inconnue pour les prix, et ce petit coup de fouet pourrait faire partir le cours encore plus haut», a estimé Craig Erlam, analyste chez Oanda.