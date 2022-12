Coupe du monde: Le Maroc décroche une qualification historique en demi-finales

Grâce à un but de Youssef En-Nesyri (au centre), le Maroc va vivre une historique demi-finale de Coupe du monde.

Une première historique. Et quelle première. Grâce au Maroc et au bout de la 22e édition, l’Afrique va enfin avoir le droit de toucher aux demi-finales de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas, portés par tout le monde arabe, ont réalisé l’exploit de sortir le Portugal en quarts de finale samedi, quelques jours après avoir éliminé l’Espagne. Le Maroc doit ce succès à l’attaquant Youssef En-Neysri, auteur du seul but du match.