Historique: un trio arbitral 100% féminin a dirigé un match au Japon

Yoshimi Yamashita au sifflet lors du match de première division japonaise entre le FC Tokyo et le Cerezo Osaka, le 15 avril.

L'arbitre japonaise Yoshimi Yamashita est entrée dans l'histoire samedi en dirigeant le premier trio arbitral entièrement féminin lors d'un match de première division masculine du championnat du Japon. Yamashita a officié lors de la rencontre entre les champions en titre des Yokohama F. Marinos contre Nagoya Grampus, entourée des assistantes Makoto Bozono et Naomi Teshirogi.

Yamashita est devenue en septembre dernier la première femme à arbitrer un match de première division de la J-League et a été l'une des trois femmes figurant sur la liste des 36 arbitres de la Coupe du monde masculine. Elle n'a pas dirigé de match au Qatar mais a été le quatrième arbitre pour six rencontres du premier tour du Mondial 2022.

Yamashita, Bozono et Teshirogi ont déjà innové l'année dernière en arbitrant à trois un match masculin de la Ligue des champions asiatique. Le trio a été inscrit sur la liste des arbitres et des assistants pour la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.