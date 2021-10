«Pepas» : Hit de Farruko remixé par des cadors electro

Le Portoricain est omniprésent en ce moment grâce son morceau «Pepas».

Le Français David Guetta, élu Meilleur DJ du monde en 2020, a sorti un remix à sa sauce «future rave» fin septembre. Et le 8 octobre 2021, c’est l’icône néerlandaise Tiësto qui a dévoilé sa version du tube reggaeton. Surfant sur la vague, Farruko a dévoilé un autre single, «El Incomprendido», créé sur la base du sample de «Better Off Alone» d’Alice DJ. David Guetta l’avait d’ailleurs aussi déjà utilisé pour son «Play Hard» en 2013. Avec un carton à la clé.