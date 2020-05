Actualisé 06.05.2020 à 06:02

Remix

Hit des années 1960 revu par des stars de l’EDM

Dimitri Vegas, Like Mike et Bassjackers ont dépoussiéré le tube «Happy Together» de The Turtles. Le résultat est détonnant!

de jde

Dimitri Vegas (à g.) et Like Mike ont été sacrés Meilleur DJ du monde par «DJ Mag» en 2015 et 2019. Instagram

Le duo belge de big room Dimitri Vegas & Like Mike et néerlandais de progressive house Bassjackers ont déjà souvent travaillé ensemble. Ils ont connu le succès avec leur titre «The Flight», «Bounce», «All Aboard» ou encore «F*CK».

Pour créer leur nouvelle collaboration, les quatre stars de la scène électronique ont travaillé avec des samples extraits du morceau «Happy Together», sorti en 1967, célèbre morceau du groupe américain de rock The Turtles.

Le résultat, bien qu’assez court (2’43), est un single hardstyle qui mettra assurément le feu dans le public lorsque les festivals seront de retour.