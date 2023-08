Hit-parade mondial des universités: Genève et l’EPFL fond un bond

L’Université de Genève doit notamment son bon classement au fait que l’un de ses professeurs a obtenu la médaille Fields en 2022. LUCIEN FORTUNATI

Deux universités suisses figurent dans les cinquante premières places du prestigieux mais controversé classement de Shanghai. L’école polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) occupe le 20e rang d’un classement dominé par les institutions anglo-saxonnes (Harvard, Standford, le Massachussets Institute of technology et Cambridge sont les quatre premières). L’Université de Genève, elle, gagne treize places et accroche la 49e position, sa meilleure depuis qu’existe ce hit-parade. Son recteur, Yves Flückiger, a expliqué à la «Tribune de Genève» que cette progression était notamment due à l’attribution l’an passé de la médaille Fiels de mathématiques, l’équivalent d’un prix Nobel, à Hugo Duminil-Copin, professeur de 37 ans officiant à la faculté des sciences.

L’énorme progression de l’EPFL

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est la troisième université du pays la mieux notée: elle décroche le 54e rang. Elle fait ainsi un énorme bond: en 2022, elle était classée entre la 101e et la 150e place. Deux autres alma mater suisses se trouvent parmi les cent meilleures du monde en 2023: celles de Zurich (59e) et de Bâle (81e). Les universités de Lausanne et de Berne, quant à elles, sont classées entre la 101e et la 150e place.

Le classement de Shanghai évalue les universités mondiales selon six critères, dont le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi son personnel et ses anciens étudiants, le nombre de publications dans les revues Science et Nature, le nombre de chercheurs y étant les plus cités, et un critère de productivité. Ses détracteurs considèrent que cette notation omet de prendre en compte la qualité de l’enseignement, le niveau des diplômés et leur insertion dans le marché du travail.