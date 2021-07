Donald Trump : Sa remarque sur Hitler qui a choqué son chef de cabinet

Selon un livre à paraître la semaine prochaine, l’ex-président américain a fait bondir John Kelly en évoquant le dictateur allemand en des termes élogieux, en 2018.

Le livre de Michael Bender, journaliste au «Wall Street Journal», ne doit sortir que la semaine prochaine, mais il fait déjà beaucoup de bruit. Fin juin, le «Washington Post» publiait les premiers extraits de cet ouvrage racontant les coulisses de la défaite de Donald Trump lors de l’élection présidentielle. On apprenait alors que le républicain avait demandé aux responsables des forces de l’ordre et de l’armée de traiter les participants aux manifestations suivant la mort de George Floyd avec la plus grande violence.