Enquête : Hitler à l’heure Suisse?

Depuis six ans, un groupe d’hommes d’affaires français tente par tous les moyens de faire authentifier une montre qui, selon eux, aurait appartenu à Adolf Hitler. La maison horlogère suisse Jaeger-LeCoultre, à laquelle il attribue sa confection, nie son authenticité. Une enquête du journal 24 heures expose l’entrelacs de théories autour de cet objet mystérieux, gravé d’un aigle et d’une croix gammée. D’un côté, les héritiers de soldats du bataillon Leclerc qui, selon certaines versions historiques, auraient fait partie des premiers à accéder aux derniers contreforts nazis dans les Alpes bavaroises et auraient donc trouvé la montre à ce moment-là. De l’autre, la maison horlogère qui a tout intérêt à se distancier de cette histoire.