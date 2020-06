Le dictateur nazi en tribune

Hitler et un tueur en série se sont «invités» au stade

Les portraits d’Adolf Hitler et de Harold Shipman, surnommé «Docteur La Mort», garnissaient les sièges d’un match de rugby à XIII, ce week-end en Australie.

Mais des «farceurs» ont détourné le dispositif en envoyant des photos... insolites. Par exemple celle d’Adolf Hitler (voir ci-dessus). L'incident s'est produit durant la diffusion de l'émission «Sunday Night with Matty Johns» sur Fox Sports Australia. Les invités discutaient des figurines en carton placées dans les stades vides, quand une image en noir et blanc du dictateur nazi a été incrustée via un montage, ce qui a eu le don de faire rire les invités. Des images qui ont choqué les téléspectateurs et conduit la chaîne à présenter ses excuses.