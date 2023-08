Plus grand navire de guerre australien déployé aux Philippines

Le plus grand navire de guerre australien, le HMAS Canberra, est l’un des nombreux navires participant à l’exercice conjoint Alon aux Philippines. Il se déroule pour la première fois dans le cadre de l’activité annuelle Indo-Pacific Endeavour de l’Australie, alors que les Philippines et les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens de défense face à la présence militaire croissante de la Chine.

Plus de 2000 soldats australiens et philippins participent aux exercices aériens, maritimes et terrestres du 14 au 31 août. Environ 150 Marines américains y participent également. L’assaut aérien simulé de lundi dans le sud de l’île philippine de Palawan s’est produit à environ 200 kilomètres des îles Spratleys, sujet de tensions de longue date entre Manille et Pékin. La Chine déploie des centaines de navires de garde-côtes et de la marine pour patrouiller et militariser les récifs dans les eaux contestées, qu’elle revendique presque entièrement malgré une décision internationale, selon laquelle sa position n’a aucune base légale.