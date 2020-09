Christian Constantin se réjouit d’avoir engagé deux joueurs complémentaires: un buteur et un passeur.

Après six saisons passées sous le maillot des Young-Boys, Guillaume Hoarau (36 ans) rejoint le FC Sion où il a signé un contrat d’une année. Le Réunionnais, ancien attaquant du PSG (de 2008 à 2013), a disputé 141 matches et marqué 94 buts avec le club bernois. «Il avait clairement indiqué vouloir rester en Suisse. Son vœu est désormais exaucé!», indique le FC Sion dans son communiqué.

Hoarau a été l’un des acteurs majeurs dans la conquête des trois titres nationaux (2018-2019-2020) des BSC Young-Boys et de la victoire en Coupe de Suisse cette saison. Le contrat du footballeur né à La Réunion n’avait pas été renouvelé à YB et le joueur était sans club depuis le 31 août dernier.

Matteo Tosetti débarque de Thoune

Grâce à ses prestations sous le maillot du PSG, Hoarau s’est ouvert les portes de l’Equipe de France (5 sélections). Il a aussi évolué en Chine, à Dalian Aerbin (2013) et aux Girondins de Bordeaux (2014). Avant de débarquer dans la capitale bernoise à l’été 2014, pour six mois, prolongeant son bail pour un total de six ans.