Football - Hoarau refroidit les 12’150 Lausannois

Pour gâcher une fête, il vaut mieux avoir la tête froide. Non seulement, Guillaume Hoarau l’a, mais en plus , sa caboche est particulièrement affinée lorsqu’il s’agit d’envoyer le ballon au fond des cages adverses. Son coup de casque de la 73e minute, parfaitement décroisé après un centre de Wesley, a donc eu le mérite de refroidir une Tuilière pleine, avec 12 ’ 150 spectateurs là pour honorer l’inauguration officielle de la nouvelle arène du Lausanne-Sport.

Le LS et Sion se sont ainsi quittés sur un 1-1, qui dit assez bien ce que les deux équipes ont produit dimanche. Et si les Valaisans ont marqué aussi tard dans le match, ils auraient très bien pu trouver la faille beaucoup plus tôt. Surtout si Mory Diaw n’avait pas été aussi présent après trois minutes de jeu, lorsque Stojilkovic partait seul au but, mais perdait son duel face au portier français du LS. Puis, c’était Araz qui partait dans le dos de la défense vaudoise, mais son tir au pivot passait à côté (12e).

Le LS manquait de percussion

Sans réalisme, Sion perdait l’essence même de son plan relativement attentiste. Reste que, même si regroupé derrière et patient, ce bloc sédunois n’était pas sans faille. Peut-être que Lausanne devait compter sur d’autres ressources que des balles vers l’intérieur du jeu. Alors, sur une action un peu plus rapide, l’expérimenté Fouad Chafik recevait le ballon côté droit et pouvait ajuster son centre « dans la boîte » . Dans cette surface de réparation, Hicham Mahou, laissé libre entre Ndoye et Saintini, finissait d’une tête bien ajustée. C’était la 45e minute, et la première véritable occasion lausannoise.