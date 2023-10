Hoceky sur glace: Premier match de NHL, première victoire et premier point pour Bedard

Connor Bedard (18 ans et 85 jours) a entamé sa carrière professionnelle de la plus belle des manières dans la nuit de mardi à mercredi lors du match d’ouverture de la saison 2023-2024 du championnat de NHL.

Le centre britanno-colombien est ainsi devenu le plus jeune joueur à s’inscrire au pointage lors de sa première titularisation depuis le Néo-Ecossais du Colorado Avalanche Nathan MacKinnon le 2 octobre 2013 et le Finlandais des Florida Panthers Aleksander Barkov le 3 octobre 2013 (les deux avaient 18 ans et 31 jours).

Attaquant le plus utilisé par l’entraîneur en chef Luke Richardson (21’29’’), le No 98 du club de Ville des vents a adressé cinq tirs sur le cage défendue par le Britanno-Colombien Tristan Jarry. «Il faut être rapide et toujours prêt à accepter un contact, a-t-il déclaré après la rencontre. Le jeu va tellement vite… Si tu n’es pas prêt et si tu ne bouges pas assez vite la rondelle, tu es cuit.»