Hockey: 150e but pour Fiala, blessés à la pelle et «coup de batte»

Getty Images via AFP

Impérial depuis le début de saison, Kevin Fiala avait connu un trou au début du mois de novembre, avec une série inédite de deux matches (!) sans point. Le St-Gallois de 27 ans s'était vite repris et il a encore été décisif dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la glace de la Crypto.com Arena, contre les Canucks de Vancouver.

L'ancien junior du HC Wil et des ZSC Lions a gagné le match un peu à lui tout seul. Il a ouvert le score après simplement 80 secondes de jeu, sur un bon service de Philippe Danault. Il s'agit de son 150e but en carrière dans la meilleure Ligue du monde, auquel il faut ajouter dix réussites en play-off et 231 assists TCC.