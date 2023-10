Hockey: 51 ans, plus toutes ses dents, mais il se bat encore

Donald Brashear n’a jamais laissé insensible les fans de NHL, dont il a été l’un des plus grands bagarreurs dans l’histoire. Retraité plusieurs fois, il est revenu et se bat encore.

Pour sa dernière saison en NHL, sous les couleurs des New York Rangers. IMAGO/USA TODAY Network

Quand on a sur son CV plus de 1000 matches (1025) disputés dans la plus grande ligue du monde, c’est qu’on a pas mal roulé sa bosse. Surtout quand on a porté les couleurs des Canadiens de Montréal, des Canucks de Vancouver, des Philadephia Flyers ou encore des Washington Capitals. Ajoutez-y une soixantaine de matches de play-off, 88 buts et 126 assists en tout, on touche au pas mal.

Mais là où Donald Brashear a marqué les esprits, c’est surtout pour ses 2755 minutes de pénalités au compteur. Car sa grande spécialité, c’est la bagarre et il fait partie des 15 joueurs les plus pénalisés de tous les temps. Il est aussi connu pour avoir été victime d’une des plus violentes agressions du jeu de rondelle, quand Marty McSorley, le frère de, avait tenté de la décapiter crosse en mains il y a plus de vingt ans. A tel point que YouTube vous demande votre âge avant de pouvoir lire la vidéo.

Cela fait désormais 13 ans que le Canado-Américain s’est retiré de la NHL, après une dernière année compliquée avec les New York Rangers (36 matches, un assist et 73 minutes de pénalité). Ensuite, sa reconversion était toute tracée: dans le MMA. Il y gagnera son premier combat, à Québec, par K.O. après 21 secondes dans le premier round, mais cette carrière fera long feu.

La suite sera encore plus compliquée. L’ancien attaquant de 1m91 pour 110 kg sera arrêté en 2011 pour s’être battu sur le parking d’une patinoire, après un match de Ligue Nord-Américaine de Hockey (un très bas niveau pro au Canada) et devra payer plus de 200’000 dollars canadiens à sa victime. Sept ans plus tard, il sera mis sous les verrous pour une tentative d’effraction et possession de drogue.

Il travaillera alors dans un Tim Hortons de la ville de Québec, mais n’a jamais lâché sa crosse pour autant, revenant régulièrement au jeu quand ça le démangeait. Il l’a encore fait cette année, sous les couleurs du Wendake Black Jack d’abord, en Ligue de hockey Senior Lac au Fleuve, puis de nouveau dans la LNAH, avec les Marquis de Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean.