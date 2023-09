Hockey: Ajoie s'offre Bienne, une première en National League

Premier acte prolifique

Privé de trois de ses cartouches étrangères, dont les deux défenseurs blessés Lööv et Yakovenko, l’entraîneur des Biennois, Petri Matikainen, a opté pour le brassage de ses trios offensifs et replacé «JvP» devant les filets suite au revers concédé mardi face à Zurich (4-1). Cet avantage ajoulot n’a alors existé que durant 32 secondes, le temps pour Jere Sallinen d’égaliser au terme d’un mouvement de rupture. Un but que n’ont pas contesté les officiels du HCA malgré une position évidente de hors-jeu.