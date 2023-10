Hockey: Après son agression peu sanctionnée, «Rappi» veut couler Dauphin

Ils ont été nombreux, dans le petit monde de la rondelle, à ne pas comprendre que le joueur canadien de l’équipe léventine n’écope que de quatre rencontres de suspension (et 5400 francs d’amende) , après son agression sur Tyler Moy, le Californien à licence suisse évoluant à Rapperswil, vendredi dernier. Le club de la St-Galler Kantonalbank Arena non plus. «Les Rapperswil-Jona Lakers ont donc déposé un recours. Comme par le passé, nous nous battons pour protéger les joueurs et espérons que de tels agissements ne se reproduiront plus en National League», ont-ils écrit sur leur site internet.