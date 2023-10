Hockey: Battu in extremis par Zurich, Bienne a laissé filer deux points

Un match accroché, à l’image de Denis Malgin et Luca Christen.

Le top scorer du HC Bienne, Toni Rajala, a tiré son équipe vers le haut avec deux buts de derrière les fagots inscrits dans les quarante premières minutes. Le Finlandais s’est tout d’abord illustré en ouvrant la marque d’un tir du poignet dans la lucarne des buts défendus par Robin Zumbühl (6 e , 1-0), puis plus tard en marquant dans un angle impossible, dans le haut du filet, à une seconde de la fin de la 2 e période (40 e , 2-1). Une performance qui a ramené de la joie dans les gradins de la Tissot Arena, mais qui n’a pas été suffisante pour gagner de nouveau après les deux récentes défaites de rang contre Lugano et Zoug.

Avant la deuxième réussite de Rajala, joueurs, staff et fans biennois se sont sentis floués lorsque les arbitres ont validé une curieuse réussite attribuée à Simon Bodenmann – qui venait de percuter le gardien Harri Säteri après avoir été poussé par Yannick Rathgeb – alors que les images TV semblaient pourtant montrer que le but du ZSC était entaché d’un hors-jeu évident (25e, 1-1). Les juges de ligne, après une rapide révision de la séquence, ont toutefois estimé que cette situation de jeu était bel et bien licite.