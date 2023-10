Hockey: Bienne déprime un peu mais ne panique pas pour autant

Le HCB vit un début de saison difficile. Patrick Straub/freshfocus

C’est un HC Bienne en pleine déprime sportive qui accueille Fribourg-Gottéron, leader de National League, ce mardi à 19 h 45 à la Tissot Arena. Les Seelandais, qui ont perdu dix de leurs douze derniers matches, pointent au 12e rang. Loin des souvenirs du printemps, lorsque le HCB filait brillamment vers le titre de vice-champion de Suisse.

Laisser passer l'orage

«Ce n’est pas le désespoir total, mais c’est vrai qu’après le hockey caviar qu’on a eu, là, on est un peu sous le choc, résume la coprésidente, Stéphanie Mérillat. On s’attendait à ce que ce soit compliqué de se relever après une telle saison, mais on imaginait que ça irait plus vite. Il faut laisser passer l’orage.»

Pas de panique, donc. Pour l’instant. Le nouvel entraîneur, Petri Matikainen, ne pouvait pas faire oublier la science et le charme d’Antti Törmänen en un trimestre. Et le Finlandais n’y peut rien s’il doit composer avec l’absence de huit blessés. Son poste n’est, officiellement et pour l’heure, pas menacé.

Frustration

«Je ne dis pas que ça n’arrivera jamais, mais ce serait ridicule d’agir en ce sens maintenant, estime Stéphanie Mérillat. Il est arrivé tard et n’a jamais eu l’équipe au complet, il faut lui laisser un minimum de temps pour poser sa patte. L’équipe fait bloc. Dans les matches, on n’est jamais à la rue, ce qui est d’autant plus frustrant. Les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes sans prendre les points. C’est dur.»