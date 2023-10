Hockey: Décimé, Bienne subit une nouvelle défaite

Zoug, Ambri et Simic à la fête

La bataille de la PostFinance Arena, scrutée par 15'754 spectateurs, a fini par désigner Zoug vainqueur en toute fin de soirée (1-2 tab) à Berne. Brian O'Neill avait ouvert le score pour les joueurs de Suisse centrale à la 37e et Joël Vermin égalisé à la 45e. Lors de la séance de pénalties, Lino Martschini a été le seul à trouver la faille et a ainsi offert aux siens le point de bonus, qui a permis à l'EVZ de rester dans le sillage des ZSC Lions dans la course pour la 2e place.

A la Gottardo Arena, il y a eu trois héros: Stéphane Charlin, Johnny Kneubuehler et Jesse Virtanen. Le gardien genevois de 23 ans s'est démultiplié devant la cage des siens et a réussi la bagatelle de 43 arrêts. Le problème, c'est que le 44e tir dirigé vers lui, celui du défenseur finlandais à la 59e seconde de la 59e minute, a fait mouche. Ambri-Piotta et les Langnau Tigers (2-1 ap) ont donc dû se départager pendant la prolongation et c'est «Johnny Hockey» qui y a mis un terme, après 122 secondes de temps supplémentaire.